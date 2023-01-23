『【新品】MM6 × Dr.Martens 1461 PENTON ローファー【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月26日 15時 57分に出品され03月26日 15時 57分に終了予定です。即決価格は27,280円に設定されています。現在612件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。静岡県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 【正規品新品】MM6 × Dr.Martens 1461 PENTON

正規取扱店購入品



○ 状態：新品未使用品



○ 付属品：専用箱・タグ類



○ サイズ : EU40(25.5〜26cm)



○ アイテムコード：VINTAGE_SMOOTH_1461_PENT_MM6_BLACKOXBLOOD



○ 品番：32184002



○アイテム説明

DR. MARTENS X MM6 maison メゾンマルジェラ



アイコニックなイギリスのフットウェアおよびアクセサリーブランド「ドクターマーチン」と、アヴァンギャルドなコンテンポラリーブランド「エムエム6」との初のコラボレーション。クラシックなシルエットに、斬新なフォルムを生み出すデザインの融合が特徴です。エムエム6 メゾン マルジェラの2024年秋冬のショーで発表されたこのコレクションは、ドクターマーチンの4つの主要なデザイン（アイコンの1460ブーツ、10ホールの1490ブーツ、1461シューズ、Pentonローファー）を再構築し、エムエム6らしい解釈を加えた3つのハイブリッドシルエットが作られました。

「1460 / 1461 MM6 8 ホール ブーツ」は、オリジナルの1460 8ホールブーツと1461 3ホールシューズの融合。丈夫なヴィンテージスムースレザー（オックスブラッドカラー）とソフトなブラックバージニアレザーを組み合わせ、色と質感に大胆なコントラストを持たせています。スチールトゥで補強され、3本のピューリタンステッチがアクセントとなっています。ブーツ上部にはエムエム6のナンバリングアートワークが刻印されており、AirWairヒールループとアイコニックなイエローステッチで仕上げられています。



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#厚底スニーカー

#厚底ブーツ 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>靴 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: 25.5cm ブランド: エムエム6メゾンマルジェラ

カテゴリ ファッション

メンズ

靴 タグ 【新品】MM6

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