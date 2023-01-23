『A BATHING APE 1ST CAMO 3WAY BAG 極美品 送料無料【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月22日 19時 28分に出品され03月22日 19時 28分に終了予定です。即決価格は15,000円に設定されています。現在252件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。青森県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ◇送料無料◇匿名配送◇値下げ交渉可◇



《商品詳細》



A BATHING APE 1ST CAMO 3WAY BAG 極美品

エイプ ボストンバッグ 3way



一度も使用しておりませんので、超オススメ品です♪





◉状態 未使用 極美品



◉カラー カモフラ（イエロー） 迷彩柄



◉素材 ポリエステル



◉実寸（多少の誤差あり）

高さ40 幅51 マチ3〜18 ショルダー最長133.5



◉梱包について

・商品袋に入れた後、二つ折りにして梱包袋に入れ

発送になります。







◉喫煙者無し



◉ペット飼ってません









管理番号 24354







◇プロフィール欄に各商品関連の特記事項記載してますので

ご確認のほどよろしくお願い致します♪





◇未使用品ならびにUSED品とも、一定期間の自宅保管で

あることをご理解ください。





◇USED品に関しましては、上記以外にも僅かな汚れ・キズ等

がある場合もありますので十分ご理解の上、ノークレーム

にてご購入して頂ますよう、よろしくお願い致します。





◇撮影方法やお使いの端末により、色、素材感が実際とは多少

異なって見える場合がございます予めご了承下さい。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>バッグ 商品の状態: 未使用に近い ブランド: アベイシングエイプ

カテゴリ ファッション

メンズ

バッグ タグ A

BATHING

APE

1ST

CAMO

3WAY

BAG

極美品 送料無料