『SAPEur VINTAGE DENIM TRACK PANTS インディゴ【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月09日 11時 21分に出品され03月09日 11時 21分に終了予定です。即決価格は13,650円に設定されています。現在607件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。石川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 【L】SAPEur VINTAGE DENIM TRACK PANTS インディゴ A0022-244/サプール



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商品の初回配達（通常発送完了日の翌日、地域により発送当日もしくは翌々日）から

24時間以内にお受け取り可能かつ受け取り連絡可能な方のみ



【商品名】

SAPEur VINTAGE DENIM TRACK PANTS



【サイズ】 【カラー】

サイズ：L カラー：インディゴ

ウエスト：約74～94cm

わたり幅 ：約32cm

股上 ：約37cm

総丈：約103㎝



ポケットにジッパーあり。

自身は身長170cm 中肉中背でウエストはジャストサイズでした。

早めに売りたいのでこの価格にしてます、同型・同サイズ黒も出品中です。

価格変更は自身のタイミングで決めますので

質問欄からのお値引き交渉はNGとします。



【商品状態】

元々古着・ほつれ加工がありますが、使用頻度は10回着用程度です。

洗濯は2度ほど自宅にて行ってます。



【購入先】

半年前、メルカリにて新品未使用品を購入。



【付属品】

紙タグ類 写真のモノ全て



【その他】

同タイミングで他フリマサイトや二次流通サイトにも掲載しますので

入札途中でも早期終了する場合が御座います。ご了承ください



＝＝＝＝注意事項＝＝＝＝

いたずら入札、マナー違反の入札を事前に回避するため、下記に該当する入札ははすべて取り消しさせていただきます

①新規の方

②合計評価数が10件未満の方

③悪いの評価が10件以上ある方

④合計評価数が10件以下で落札者都合のキャンセル歴のある方

⑤過去に取引トラブルのある方

⑥評価等によりご入金手続き期限または受け取り期限をお守りいただけないと判断される方

⑦入札の取り消しはどんな理由があってもお断りします

⑧当方出品物はすべて正規販売店での購入品です。

⑨落札後はいかなる場合でもノーキャンセル、ノークレーム、ノーリターンとさせていただきます。

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>パンツ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: L

カテゴリ ファッション

メンズ

パンツ タグ SAPEur

VINTAGE

DENIM

TRACK

PANTS

インディゴ