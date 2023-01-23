『掃除機コードレス 30000pa強力吸引充電式 スティッククリーナー【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月29日 23時 33分に出品され03月29日 23時 33分に終了予定です。即決価格は9,812円に設定されています。現在195件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。熊本県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
|カテゴリー:
|生活家電・空調>>>生活家電>>>掃除機・クリーナー
|商品の状態:
|新品、未使用
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落札価格9812円
195 入札履歴
終了
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