『掃除機コードレス 30000pa強力吸引充電式 スティッククリーナー【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月29日 23時 33分に出品され03月29日 23時 33分に終了予定です。即決価格は9,812円に設定されています。現在195件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。熊本県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 この商品について



【30000Pa強吸引力&操作はボタンひとつで】Uowind 掃除機コードレス 350W超強力モーターが搭載されており、最大30000Paの吸引力をサポートし、フローリングの溝の吸引力は従来の5倍と、デスクの埃やゴミはもちろん、カーペットに入り込んだ砂や土などもしっかり吸い取れます。電源ON/OFFや運転モード切り替えは、強弱3段階モード,たった1つのボタンですべて操作できるシンプルな使用感が魅力です。多様なアクセサリーを付属し、一台でテーブルの上や階段、車の中など、お掃除したい場所によって使い分けることができます。



【60分まで長時間稼働& 低騒音】

手軽さと充実のお掃除性能を両立した掃除機コードレス式「Uowind P9」は、ボタンひとつで交換できる大容量リチウムイオン着脫式バッテリーを採用しています。そして、騒音最適化エンジニアリングにより、Maxモードでも約65dBの静音性を実現しました。一回満充電すれば、最長60分間安定したパワフルな電力を供給し、家中をしっかり掃除できます。急速充電で約4時間でフル充電できます。家族やペットに迷惑をかけずに掃除ができます。一人暮らしから一戸建てまでどんなご家庭でも大活躍！掃除が楽になり、シンプルになります。



【コードレス設計 2way仕様&多様なノズル付き】

Uowind 掃除機コードレス スティッククリーナーとしてもハンディクリーナーとしても使用可能な2WAY仕様で、使用場所に応じて最適な使い方が選べます。この掃除機には、豊富なアタッチメントが付属しており、床用ノズル、隙間ノズル、ブラシ付きノズル、延長パイプ、ソファ用ノズルなど、様々な清掃シーンに対応します。90°から180°まで調整可能な清掃角度により、あらゆる場所の清掃が簡単です。家庭やオフィス、車内など、どんな場所でも快適に使えるデザインで、清掃作業を楽に行えるのが特徴です。これらの多機能アタッチメントを使って、隅々まできれいにしましょう。1台多役を実現、目的別に掃除機を何台も買う必要はありません。 商品の情報 カテゴリー: 生活家電・空調>>>生活家電>>>掃除機・クリーナー 商品の状態: 新品、未使用