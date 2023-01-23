『【極美品】【SDカード・ケース付】canon キャノン IXY650 シルバー【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月18日 10時 20分に出品され03月18日 10時 20分に終了予定です。即決価格は17,664円に設定されています。現在685件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。長崎県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 【美品】

・型番：IXY 650 イクシ

・メーカー：Canon キャノン



〈商品状態〉

大きな目立つ傷やアタリはほとんどなく、非常に綺麗な状態です。

簡易清掃＆アルコール消毒済み。

あくまで中古品ですので、完璧をお求めの方は購入をご遠慮ください。



〈動作〉

・通電：OK

・ズーム：OK

・シャッター：OK

・フラッシュ：OK

・セルフタイマー：OK

・動画撮影・再生：OK

・SDカードへの保存：OK

※記載内容以外の確認はしておりませんのでご理解下さい。



〈付属品〉

写真に掲載されているものが全てです。

・本体

・バッテリー

・バッテリーチャージャー

・SDカード(128GB)

・ストラップ

・ ケース



〈保管状況〉

喫煙者、ペットいません。



〈発送方法〉

本体などをプチプチなどの緩衝材で包装してから、必要に応じてリサイクル段ボールや巻き段ボール、紙袋、その他各種配送の専用箱にて梱包後に発送します。 商品の情報 カテゴリー: テレビ・オーディオ・カメラ>>>カメラ>>>デジタルカメラ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: キヤノン