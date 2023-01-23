『TELA リネン シャツ ブラウス イタリア製【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月13日 10時 20分に出品され03月13日 10時 20分に終了予定です。即決価格は7,800円に設定されています。現在389件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岩手県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ■商品名：TELA リネン シャツ ブラウス イタリア製



■サイズ表記：(身幅50、着丈70)

※素人採寸ですので多少の誤差はお許しください。



■コメント：

TELAのリネンブラウスです。

フロントの3つと袖口の変わりボタンがポイント。長めのカフスもカッコいいです。

数回着用しました。状態は良好です。





#その他pinguの販売中商品一覧 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>トップス 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M ブランド: テラ

カテゴリ ファッション

レディース

トップス タグ TELA

リネン

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ブラウス

イタリア製