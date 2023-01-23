『A.PRESSE(アプレッセ) Washed Denim Shirt 3【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月28日 22時 00分に出品され03月28日 22時 00分に終了予定です。即決価格は14,260円に設定されています。現在642件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岡山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 アプレッセ24SSデニムシャツ Washed Denim Shirt



定価37,400円



Brand：apresse

Name：Washed Denim Shirt

Size：3(着丈83.5cm、身幅61cm、肩幅50cm、袖丈67cm) サイズの測り方画像参照

condition：24ss購入。1回着用一回洗濯の美品になります。



プラケット付きのレギュラーカラーシャツ。

程良くゆとりのあるシルエット。

肩はあまりドロップしない肩幅を設定。

蹴回しは広過ぎず、裾のラウンドは浅めのテールカット。

インしても、アウトしてもバランスが良い設計。



表地は経緯共にムラ 20 単糸で織り上げたライトオンスのシャツデニム。

アタリが出ないように丁寧に色を落とした綺麗なブルーが特徴。



宜しくお願い致します。



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デニムカラー···ブルー



デニムカラー···濃紺 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>トップス 商品の状態: 未使用に近い 商品のサイズ: L ブランド: アプレッセ

カテゴリ ファッション

メンズ

トップス タグ A.PRESSE(アプレッセ)

Washed

Denim

Shirt

3