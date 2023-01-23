『Warwick Streamer Stage Ⅰ 1991年製【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月03日 01時 50分に出品され04月03日 01時 50分に終了予定です。即決価格は209,520円に設定されています。現在452件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。東京都からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ネックストレート、コントロール類正常に機能します。

購入してからトラスロッドには触れておりませんが、長年安定した状態であろうかと推測します。

特に90年台初頭のワーウィックはしっかりとした作りであると言われておりますので、木としても安定しているのかなと思います。



30年以上前のベースですので、ヴィンテージと言ってもよいかと思います。さらに、今後この年代のワーウィックは貴重になっていきますので、所有していて損はないかと思います。



とても美しいベースで、このまま所有していたいのですが、家庭の事情で金銭が必要になったことと、長年パッシブベースを使用してきたため、アクティブのサウンドに違和感があり、なかなかなじまないため、出品致します。



購入後はいかなる理由であれ、キャンセル、返品は受け付けておりませんので、予めご理解の程よろしくお願い致します。 商品の情報 カテゴリー: ホビー・楽器・アート>>>楽器・機材>>>ベース 商品の状態: 傷や汚れあり ブランド: ワーウィック