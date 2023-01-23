『ケーププルオーバー JUSGL【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月05日 21時 30分に出品され04月05日 21時 30分に終了予定です。即決価格は10,296円に設定されています。現在833件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。秋田県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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＊ケーププルオーバー＊



■color/size

グレー

【ネイビー/ベージュもあります】→ネイビー完売



■定価 ¥18,700-



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フリルが甘さをプラスするケーププルオーバー。

小さなメタルの飾りボタンも上品なアクセントをプラスしてくれます。

すっきりとしたシンプルなクルーネック。バランスよくスタイリングできるショート丈もポイントです。

コーデに取り入れるだけで女性らしい着こなしを楽しめるアイテムです。



Apuweiser-riche アプワイザーリッシェ

JUSGULITTY ジャスグリッティ

Rirandture リランドチュール

Mystrada マイストラーダ

Arpegestory アルページュストーリー

CADUNE カデュネ

snidel スナイデル

FRAY ID フレイアイディー

CELFORD セルフォード

anuans アニュアンス

ナチュラルビューティーベーシック

お好きな方へ...★ 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>トップス 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: FREE SIZE

カテゴリ ファッション

レディース

トップス タグ ケーププルオーバー JUSGL