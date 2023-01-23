『美品 バーバリー ロンドン トレンチコート シングル ライナー付き ノバチェック【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月25日 09時 47分に出品され04月25日 09時 47分に終了予定です。即決価格は12,500円に設定されています。現在234件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。鹿児島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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■ブランド

BURBERRY London

バーバリー London







■状態



・襟に一部シミがあります。それ以外は目立った傷や汚れなどなく美品です！









■サイズ(cm)



表記：36(サイズS程度)



着丈・・・・・・83

肩幅・・・・・・38

身幅・・・・・・46

袖丈・・・・・・61



サイズ違いによる返品は受け付けません。

サイズ表記はあくまでも目安です。

必ず上記採寸を参考にして下さい。



■カラー

ハニーベージュ





◼️管理番号 1417







#しょう☆星コートコーナー

#しょう☆星アパレルコーナー







セットアップ ビジネス フォーマル スーツ 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: S ブランド: バーバリーロンドン

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ライナー付き

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