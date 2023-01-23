『Vivienne Westwood ショルダーバッグ【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月24日 22時 13分に出品され03月24日 22時 13分に終了予定です。即決価格は8,580円に設定されています。現在51件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。北海道からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 新品未使用

並行輸入品を取り扱うセレクトショップにて購入しました 返品、キャンセルなどは受け付けておりませんのでご了承頂きますようよるしくお願い致します 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 未使用に近い

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