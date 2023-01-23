『吉田カバン porter ポーター ZOOM スリングショルダーバッグ【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月08日 08時 59分に出品され04月08日 08時 59分に終了予定です。即決価格は7,254円に設定されています。現在844件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。神奈川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 2年位使用し、多少使用感はありますが目立った擦れや汚れなども無く、まだまだ使って頂けると思います。



表面は牛ステアで、PVCコーティングが施されています。

撥水、防水耐久性に優れちょっとした天候の変化にも対応出来るのでとても使いやすいです。



詳しい状態については写真をご覧ください。

中古品にご理解ある方のご購入を希望します。



定価¥37,400



⭐︎商品説明

大人の男性に向けたレザーシリーズ「PORTER ZOOM（ズーム）」です。



スコッチガードTMを鞣しの段階で含ませた革は撥水・撥油に優れ、またPVC加工生地や止水ファスナー等を組み合わせているため、雨天時でも使用できます。（ただし完全防水ではありません。また品質維持の為という観点から汚れ、水滴等が付着した場合は速やかに拭き取る事をお勧めします。）



財布やスマートフォン・手帳などの最小限の身の回りの物をすっきりと収納できることができ、自転車に乗るときや旅先での使用、近所に出掛けるときのワンマイルバッグとしてもおすすめです。



ショルダーストラップはナスカン付きで、本体の両サイドにDカンが付属するため付け替えることができ、左右どちらからでも背負うことが可能です。



メイン収納部はダブルスライダー仕様で下まで大きく開き、左右どちら側でも開閉がしやすいです。



porter

吉田カバン

ボディーバッグ

サイクリング 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ 吉田カバン

porter

ポーター

ZOOM

スリングショルダーバッグ