『CELINEムートンバッグ【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから05月14日 00時 39分に出品され05月14日 00時 39分に終了予定です。即決価格は22,000円に設定されています。現在264件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。群馬県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 サイズ25✖️20✖️10



未使用品ですが、購入時期が不明です。

大切にクローゼットの中で保管しております。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 未使用に近い ブランド: セリーヌ

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ CELINEムートンバッグ