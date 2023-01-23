『Aprica / ユラリズム オート プレミアム AC【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月26日 07時 51分に出品され03月26日 07時 51分に終了予定です。即決価格は13,650円に設定されています。現在477件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山梨県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 アップリカ ユラリズムオートプレミアムAC

ピスタチオグリーン





【使用状況】

2023年7月購入

2023年9月〜2024年3月頃まで使用。



【商品状態】

動作確認済み◎

・画像4.5枚目の箇所に薄いシミ

・頭マモールパッドとU字クッションに若干の毛玉

・トレーに小傷

・幌は未使用



【注意点】

定期的にベビー洗剤でクリーニングしていたため比較的綺麗な状態かとは思いますが、素人検品・自宅保管品等をご理解の上でご検討お願いします。 商品の情報 カテゴリー: ベビー・キッズ>>>ベビー家具・寝具>>>ベビー用家具 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: アップリカ