『リメイク 着付けの練習などに 振袖おまとめ 5点セット F8050【コストコ お買い得】』はヤフオクでから04月12日 17時 51分に出品され04月12日 17時 51分に終了予定です。即決価格は7,098円に設定されています。現在780件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岡山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
|カテゴリー:
|ファッション>>>レディース>>>着物・浴衣
|商品の状態:
|やや傷や汚れあり
4k2005 名古屋帯 絹 夏物 夏帯 絽 楓 紅葉 ベージュ 紫 金色 柄物
¥ 12025
浴衣 有松鳴海絞り 花模様 桜 蔦 藍色 着物 065w d
¥ 19090
U0509★ 着物淡雪 ★ 付下げ小紋 ★ 正絹 袷 小紋 シック 組み紐模様
¥ 10842
【訪問着・袋帯セット】正絹 訪問着 扇に花草柄 部分刺繍 袷 帯唐織
¥ 10920
アンティーク 名古屋帯 更紗 金更紗 91 袋帯 丸帯 着物 小紋 紬 着付け
¥ 9295
お洒落袋帯
¥ 9360
ぼかし染め絞り着物と帯セット
¥ 9126
紬訪問着 たたき染め 絞り ガード加工 特ニ
¥ 10725
正絹 着物 反物 生地 和装 絹 シルク リメイク ハンドメイド
¥ 7487
訪問着・袋帯・帯締め３点セット 美品
¥ 13200
【美おり】振袖 白色 レトロモダン モダン古典 カラフル パールトーン加工
¥ 17550
正絹 振袖 着物 未仕立て リメイク 仮絵羽 新品 絹 深緑
¥ 7722
専用 P3348.3452.3622 ●３点セット
¥ 8970
振袖用袋帯 全通 黒地 金糸
¥ 12870
高品質な紫ふくれ織、トールサイズ専用になりました。￼
¥ 11015
上品な付け下げ 着物 トールサイズ
¥ 9984
専用 M664 ラメ糸 キラキラ 山 六通 正絹 袋帯 着物 極美品
¥ 8580
アンティーク京袋帯 昼夜帯 小鳥・花瓶 正絹 No.4-00
¥ 7940
落札価格7098円
780 入札履歴
終了
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