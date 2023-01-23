『リメイク 着付けの練習などに 振袖おまとめ 5点セット F8050【コストコ お買い得】』はヤフオクでから04月12日 17時 51分に出品され04月12日 17時 51分に終了予定です。即決価格は7,098円に設定されています。現在780件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岡山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ご覧いただきありがとうございます





着用可能なお着物も含まれておりますがあくまでリメイク推奨品です。



振袖5枚おまとめ販売です



絞りや作家物も含まれてます



こちらの商品は、着用可能な物や経年保管による変色や汚れ、シミありなど様々です。また、おまとめの為サイズ等バラバラです。





※リユース品にご理解ある方のみご購入宜しくお願いします。





＊注意事項＊



※イメージ違いやサイズ違い等、お客様のご都合による対応は出来かねますのでご了承下さい。





※自宅保管のため、神経質な方はご遠慮ください。



※発送時、コンパクトにまとめて発送させて頂くため、シワができる事があります

ご了承ください



※色合いはモニター環境により、若干誤差がございます。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>着物・浴衣 商品の状態: やや傷や汚れあり

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着物・浴衣 タグ リメイク 着付けの練習などに 振袖おまとめ 5点セット F8050