『《FEILER》（縦25cm横28cmマチ10cm）ピンクハンドバッグ【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月19日 19時 05分に出品され04月19日 19時 05分に終了予定です。即決価格は12,207円に設定されています。現在730件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。青森県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品M788



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(1300円以上でお願いしております)

**おまとめ割も喜んで対応させて頂きます！



サイズ

高さ25cm

横28cm

マチ10cm





画像の色は現物に近いものを使用しておりますが、(色調の加工は一切行いません)

お使いの機器により違いがあることを

予めお含み起き下さい。

あくまでも中古になりますので(新品未使用でも一度人手に渡っております)、神経質な方には

購入お控え頂きたく宜しくお願い致します。



サイズ違い、イメージ違いでの返品は

お受けしておりませんので、ご確認の上

お求め下さいませ



こちらの不備につきましては誠意をもって

対応させて頂きますのでご評価前に

お知らせ下さいませ



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No.M788 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: フェイラー

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ 《FEILER》（縦25cm横28cmマチ10cm）ピンクハンドバッグ