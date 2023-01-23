『ミズノ マーガレットハウエル NYLON RIPSTOP バックパック【お歳暮】』はヤフオクでから03月27日 10時 54分に出品され03月27日 10時 54分に終了予定です。即決価格は10,500円に設定されています。現在299件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。京都府からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 2024ssのMIZUNO FOR MARGARET HOWELLのNYLON RIPSTOP BACKPACK

状態：新品未使用タグ付き

サイズ：フリー（L30×W15×H46）



商品説明：

■チェストベルトをいかせば、より活動的なシーンでの使用も可能

■前ポケットには小物収納に便利なメッシュのインナーポケット

■本体内部にはポケッタブルとしてバッグ自体の収納ができるポケットが付いた利便性の高いバックパック



ミズノの高い技術力とマーガレット・ハウエルの感性を融合させたコレクション「MIZUNO FOR MARGARET HOWELL」。

撥水加工を施したダイヤモンドリップストップ素材を使用。軽量で引き裂きに強く、ポケッタブル仕様で容量は約20L。角を落としたなだらかなラインに設計に。

間違って2個買いました。



うちには猫がいます、猫の居ない部屋に置いてあります。コロコロもしますが、アレルギーなど気になる方の購入は、ご遠慮ください。



新品未使用ですが、人手に渡ったので、中古品になります。



折り曲げて発送いたします。





即購入可能

値引き不可 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>バッグ 商品の状態: 新品、未使用 ブランド: マーガレットハウエル

カテゴリ ファッション

メンズ

バッグ タグ ミズノ

マーガレットハウエル NYLON

RIPSTOP







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