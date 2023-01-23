『コーチ ハート型 ショルダーバッグ【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月20日 09時 50分に出品され03月20日 09時 50分に終了予定です。即決価格は9,750円に設定されています。現在325件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岩手県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 こちらで未使用品をお譲りいただきましたが、荷物が多いことと年齢的に可愛すぎてなかなか使用できないでいました。私も使用せずに自宅保管しておりました。

とっても可愛くてもったいないので出品させていただきました。



小さめのバッグですので長財布は入らないと思いますがとっても可愛いです。



中古品にご理解いただけるかた宜しくお願いいたします。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 未使用に近い ブランド: コーチ

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ コーチ ハート型 ショルダーバッグ