『c-boy style 【NO.117】 デザインニット【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月12日 03時 41分に出品され03月12日 03時 41分に終了予定です。即決価格は8,564円に設定されています。現在287件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。鹿児島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
|カテゴリー:
|ファッション>>>メンズ>>>トップス
|商品の状態:
|目立った傷や汚れなし
|商品のサイズ:
|XL(LL)
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落札価格8564円
287 入札履歴
終了
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