『ルイヴィトン ウィルシャーPM ヴェルニ モノグラムヴェルニ パープル【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月05日 22時 09分に出品され04月05日 22時 09分に終了予定です。即決価格は11,731円に設定されています。現在62件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。群馬県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ◆ブランド：ルイ・ヴィトン（LOUIS VUITTON）

◆カラー：パープル/アマラント

◆シリーズ：ウィルシャーPM

◆ライン：ヴェルニ

◆季節・シーズン：オールシーズン

◆重量：約390g

◆生産国：フランス

◆サイズ：W約32cm x H約17.5cm x D約11cm

ハンドル：約35cm

◆素材：モノグラムヴェルニ

◆仕様：

開閉式：フック式

内側：ファスナーポケット x 1

◆付属品：保存袋



■状態・コンディション

◆外側：

表面：小キズ 剥がれあり

ハンドル少し剥がれてます。

コーナー：キズ、角のスレ

ハンドル部分シワがあります。

◆内側・少し汚れ使用感あります



全体的に使用感ありますが形はさほど崩れてない方かと思います。





コメ兵で買取査定済みです^ ^



10年ほど前に購入したものですがこの3年ほど使って以来タンスに眠っていたので出品することにしました。



状態は写真にアップしておきます。





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カラー...パープル 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: ルイヴィトン

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