『【美品】ブリオーニ☆テーラードジャケット☆シルク40%混☆チェック柄☆L相当☆【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月23日 07時 31分に出品され03月23日 07時 31分に終了予定です。即決価格は18,095円に設定されています。現在438件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。大分県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 最高級ブリオーニのテーラードジャケットです♪

シルク40%混で高級感漂います♪

グレージュのチェック柄でとっても素敵ですよ♪

是非手に取っていただきたい一着です♪



【商品説明】

◇着丈:77.5㎝

◇身幅:52.5㎝

◇肩幅:45㎝

◇袖丈:63㎝

※素人採寸につき誤差はご容赦ください。



◇カラー

ブラウン×ネイビー×キャメル×ライトブルーのチェック柄です。引きで見るとベージュのようなグレーのような色味に感じます。



【商品状態】

◇目立った傷や汚れのない美品になります。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: L ブランド: ブリオーニ

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ 【美品】ブリオーニ☆テーラードジャケット☆シルク40%混☆チェック柄☆L相当☆