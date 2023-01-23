『TENBOX カーディガン 10匣 FOOTSIES CARDIGAN M【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月16日 09時 51分に出品され03月16日 09時 51分に終了予定です。即決価格は12,000円に設定されています。現在613件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。青森県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 TENBOX テンボックス より

FOOTSIES CARDIGAN



カラー：ブラック

サイズ：M

着丈62cm 身幅58cm 肩幅54cm 袖丈50cm(素人採寸となります。)



肉厚なサーマル素材のカーディガンです。

素材はコットン素材でオールシーズンご使用いただけます。

外と内それぞれに2つのポケットがあり、高い収納力となります。



着用回数10回ほど、1度洗濯済の美品です。



素材...コットン

カラー...ブラック



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レーヨン 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>トップス 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M ブランド: テンボックス

カテゴリ ファッション

メンズ

トップス タグ TENBOX

カーディガン

10匣 FOOTSIES

CARDIGAN

M