『TENBOX カーディガン 10匣 FOOTSIES CARDIGAN M【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月16日 09時 51分に出品され03月16日 09時 51分に終了予定です。即決価格は12,000円に設定されています。現在613件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。青森県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
|カテゴリー:
|ファッション>>>メンズ>>>トップス
|商品の状態:
|目立った傷や汚れなし
|商品のサイズ:
|M
|ブランド:
|テンボックス
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落札価格12000円
613 入札履歴
終了
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