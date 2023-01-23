『PRADA トートバッグ ベージュ ナイロン レザー 三角ロゴプレート【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月10日 22時 54分に出品され03月10日 22時 54分に終了予定です。即決価格は10,075円に設定されています。現在568件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 【アイテム】

PRADA プラダ トートバッグ ハンドバッグ 裏地総柄 ファスナー ロゴ ナイロン ロゴプレート ロゴ金具 テスートナイロン 三角ロゴ 白タグ



【カラー】

ベージュ



【素材】

ナイロン



【サイズ】



縦:20cm

横:32cm

マチ:11cm

ハンドル高さ22cm



※素人採寸のため、多少の誤差はご了承ください。



【配送】

簡易包装で、原則1〜2日で発送いたします。

都合上、遅れることもありますのでご了承願います。





【状態】

多少の汚れやスレやファスナーが固い、使用感はございますが、全体的な状態は良好で今後も長くお使い頂けます。※状態に関しましては主観の部分もございますので、写真でのご確認をお願い致します。 分からないことがありましたら、お気軽にご連絡下さい。



付属品: なし



購入元 ブランドリユース店 日本流通自主管理協会加盟店（AACD） 質屋・古物市場・ストア商品 鑑定済の正規品です。ご安心してお買い求め下さいませ。





カラー···ベージュ 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: プラダ

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ PRADA

トートバッグ ベージュ ナイロン レザー 三角ロゴプレート