『黒 レディースリュック【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから05月07日 02時 04分に出品され05月07日 02時 04分に終了予定です。即決価格は5,499,999円に設定されています。現在982件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。神奈川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 【デザイン】

キルティングデザインが特徴のこのリュックは、シンプルながらもスタイリッシュな印象を与えます。



【機能性】

前面にはファスナーポケットがあり、小物の収納に便利です。調整可能なストラップで、体にフィットさせることができます。



【素材】

合成皮革を使用しており、耐久性がありながらも軽量です。日常使いに最適なアイテムです。



- 色: 黒

- 素材: 合成皮革

- デザイン: キルティング

- ポケット: 前面ファスナーポケットあり

- 装飾: ハート型の金具付き

- ストラップ: 調整可能なストラップ

- サイズ: 中型

- スタイル: カジュアル



ご覧いただきありがとうございます。

小さく畳んでの発送となりますがご了承下さい。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし

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レディース

バッグ タグ 黒

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