『アンティーク 名古屋帯 更紗 金更紗 91 袋帯 丸帯 着物 小紋 紬 着付け【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから04月23日 18時 35分に出品され04月23日 18時 35分に終了予定です。即決価格は9,295円に設定されています。現在982件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。神奈川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 セミアンティークの名古屋帯。

更紗の染め模様がとてもキレイです。



小紋や紬などの着物に合わせて、普段使い、家族写真、コスプレ衣装や練習用、リメイク材料としてお願いします。





素材 木綿



幅 31cm

長さ 335cm

※ざっくり測っています





詳細は画像をご確認ください。



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即決価格です。

コメント不要、即購入OK





撮影者の能力、お使いのスマホやパソコンによって色調の再現が違います。

お受取り後「あーっ思っていたのと色が違う～」はお許しください。



気付いた目立つダメージは載せています。

写せていない部分に汚れやシミがあるかもしれません。

大きな見落としにつきましては誠実に対応します。



ヤケやシミ、毛羽立ち、保管臭、

またホコリや糸屑、髪の毛などリサイクルゆえの付着物がありましたらご容赦ください。



家族に喫煙者はいません。



アンティーク、リサイクル着物に慣れた方におすすめします。

神経質な方、過剰な期待をされる方には向きません。



気になることがありましたらお気軽にコメントください(^-^)





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