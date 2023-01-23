『アンティーク 名古屋帯 更紗 金更紗 91 袋帯 丸帯 着物 小紋 紬 着付け【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから04月23日 18時 35分に出品され04月23日 18時 35分に終了予定です。即決価格は9,295円に設定されています。現在982件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。神奈川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
|カテゴリー:
|ファッション>>>レディース>>>着物・浴衣
|商品の状態:
|目立った傷や汚れなし
紬訪問着 たたき染め 絞り ガード加工 特ニ
¥ 10725
正絹 着物 反物 生地 和装 絹 シルク リメイク ハンドメイド
¥ 7487
訪問着・袋帯・帯締め３点セット 美品
¥ 13200
【美おり】振袖 白色 レトロモダン モダン古典 カラフル パールトーン加工
¥ 17550
正絹 振袖 着物 未仕立て リメイク 仮絵羽 新品 絹 深緑
¥ 7722
専用 P3348.3452.3622 ●３点セット
¥ 8970
振袖用袋帯 全通 黒地 金糸
¥ 12870
高品質な紫ふくれ織、トールサイズ専用になりました。￼
¥ 11015
上品な付け下げ 着物 トールサイズ
¥ 9984
専用 M664 ラメ糸 キラキラ 山 六通 正絹 袋帯 着物 極美品
¥ 8580
アンティーク京袋帯 昼夜帯 小鳥・花瓶 正絹 No.4-00
¥ 7940
M844 ひなや工房 くむ・あむ・おる 伊豆蔵明彦 唐組 両面 正絹袋帯 極美品
¥ 14500
つけ帯 作り帯 二部式帯 簡単着付け
¥ 7020
【89】送料込み 黒留袖 15点まとめて バラ売り不可着物着用可能〜汚れあり
¥ 10140
有松絞り浴衣 乱菊 グリーン系 お値下げ
¥ 15750
卒業式お着物単品
¥ 7410
⚫︎mo-1123 袋帯 振袖用 長さ436 幅31 10-7
¥ 7644
美品紬 経緯絣に木版染 丈162 裄67
¥ 7722
落札価格9295円
982 入札履歴
終了
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