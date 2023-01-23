『AKG K701【年末の贈り物】』はヤフオクでから04月30日 11時 49分に出品され04月30日 11時 49分に終了予定です。即決価格は7,293円に設定されています。現在397件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。秋田県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 AKG K701です。

数年前、店舗にて新品を購入しました。



購入後、日々使用しておりましたがここ数年使っていない為出品いたします。



耳当て部分に一箇所キズがございますが、それ以外は良好な状態です。



状態の感じ方には個人差がありますので、神経質な方は購入をお控えくださいませ。



以上、当商品をお探しの方はぜひこの機会にご検討くださいませ。



※3.5mm変換コネクタは付属しませんので、お手数ですが必要な方は別途ご購入ください 商品の情報 カテゴリー: テレビ・オーディオ・カメラ>>>オーディオ機器>>>ヘッドホン 商品の状態: やや傷や汚れあり ブランド: アーカーゲー