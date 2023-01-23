『SWAROVSKI STELLA WATCH 替えレザーストラップ付き【新年の贈り物】』はヤフオクでから04月10日 12時 01分に出品され04月10日 12時 01分に終了予定です。即決価格は10,139円に設定されています。現在569件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。静岡県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 SWAROVSKI

STELLA WATCH

定価:58,850円





商品番号: 5376812

コレクション: STELLA

ウォッチのストラップの長さ: 約16cm

素材: クリスタル、ステンレス

色: シルバー

製造国: スイス

ウォッチメカニズム: クオーツ



※替えのレザーストラップ（未使用）をお付けします



※ブレスレット部分の若干の使用感と、ケース、フェイスガラスに小傷はあります



※現在稼働中



※WATCH と、ストラップのみ緩衝材で梱包してお送りします









文字盤カラー···ホワイト

ベルトカラー···シルバー

付属品···説明書 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>時計 商品の状態: 未使用に近い ブランド: スワロフスキー

カテゴリ ファッション

レディース

時計 タグ SWAROVSKI



STELLA



WATCH



替えレザーストラップ付き