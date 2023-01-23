『✨HYSTERIC GLAMOUR✨ワッフル トレーナー ヒスガール ブラック【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月24日 21時 28分に出品され03月24日 21時 28分に終了予定です。即決価格は9,997円に設定されています。現在389件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。千葉県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ご覧いただき誠にありがとうございますm(_ _)m

親切丁寧お取引を心がけております。

オシャレなアイテムを少しでも多く出品していきますのでその他の商品も見ていただけるとありがたいです。



☆BRAND NAME☆



HYSTERIC GLAMOUR

ワッフル生地スウェットトレーナー - サイズFREE



HYSTERIC GLAMOURから、

個性的なデザインが

魅力のワッフル生地スウェットトレーナーが登場！

リラックス感とスタイルを兼ね備えたアイテムです。



サイズ：FREE（ユニセックス対応）

カラー：ブラック

素材：100%コットンで、肌触りが良く快適な着心地。



特徴：



フロントに大胆な「DRIVE-IN」ロゴプリントが存在感抜群。



ワッフル生地が秋冬シーズンにぴったりで、

保温性もあり快適。



ゆったりとしたシルエットで、

カジュアルやストリートスタイルにマッチ。



日本製で、丁寧な作りと高品質な仕上がり。



HYSTERIC GLAMOURの魅力的なデザインで、

コーディネートのアクセントになるスウェットトレーナー。ストリートファッションや普段使いに最適な一枚です！



☆状態☆



非常に綺麗な状態です。



カメラ、光の都合上色あせ等に見える事がありますがその際は色あせありなどと記載致します。



☆サイズ☆



サイズ表記はFREEです。



詳しいサイズ感は以下を参照ください。



肩幅 56cm

袖丈 53cm

身幅 60cm

着丈 67.5cm



※素人の採寸ですので、多少の誤差はご了承ください。



☆注意事項☆

古着になりますので商品状態について予めご考慮の上、

ご不安な点はコメントください。



USEDです。どこかに見落とし、記載漏れのダメージもあり得ますので、中古品にご理解のない方は、ご購入をお控えくださいね。



☆ご案内☆

MADE IN USA ブランドや80s 90s の Tシャツ スウェット 等のトップスから、 ジャケット コート 等のアウターを多数出品中です！ 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>トップス 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: FREE SIZE ブランド: ヒステリックグラマー

カテゴリ ファッション

メンズ

トップス タグ ✨HYSTERIC

GLAMOUR✨ワッフル

トレーナー

ヒスガール

ブラック