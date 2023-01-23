『【美品】EDIFICE スポンディッシュ ドライバーズニット （エディフィス）【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月06日 13時 09分に出品され03月06日 13時 09分に終了予定です。即決価格は8,580円に設定されています。現在507件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。埼玉県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 エディフィスのスポンディッシュドライバーズニット Lサイズ、ブラックです。



今期2023秋冬リリースもので、公式サイトで16,500円で購入しました。

完売済みで、スタイリスト大山シュンさんもご購入されていました。



2〜3回程度の短時間着用で極美品です。



素材はポリエステルのスポンディッシュで伸縮性があり、形が崩れにくいです。



アウターとしてはもちろん、コートなどのインナーとしても重宝します。



畳んで発送しますので、折りジワはご了承ください。



以下、エディフィスHPの紹介文です。

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衿の編み方やアームのデザインなどがスタイリッシュな印象を与えてくれる新型のドライバーズニット。

スポーツウエアなどに使用するしっかり撚糸した糸を使用しているので、糸自体の耐久性もあります。

また、ポリエステル糸を極限に度詰めして、さらに畦編みで編んでいるため、通常のポリニットに比べてひっかけが少ないのが特徴です。

独特なスポンディッシュなタッチと程よくリラックス感のあるシルエットは快適な着心地となっています。

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#グリーンレーベル 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>トップス 商品の状態: 未使用に近い 商品のサイズ: L

カテゴリ ファッション

メンズ

トップス タグ 【美品】EDIFICE

スポンディッシュ

ドライバーズニット （エディフィス）