『☆レア☆richベルスリーブレザージャケット羊皮ブラック【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月10日 02時 07分に出品され03月10日 02時 07分に終了予定です。即決価格は9,815円に設定されています。現在147件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛媛県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ★レザーならではの、柔らかな肌触りがオススメです！背中に少し色が薄くなっているところがあったので黒革用のお手入れで目立たなくしてあります。



■カラー：ブラック



■素材：羊皮



■サイズ

肩 幅：38cm

身 幅：42cm

袖 丈：48.5cm

着 丈：56cm

※素人採寸の為、サイズの多少の誤差はご了承ください。



■状 態：可愛くて気に入ってきていたのですがサイズがあわなくなったため出品します。

腕がきつきつにならなくてロンググローブする時に着ていました



若干の使用感等はありますが、目立ったキズ、汚れなど無くキレイな品です。



USED品となりますので、特有のアタリ、スレ等はあるものとお考えください。



即購入歓迎いたします♫



価格相談お受けします♪



■梱 包 ：簡易包装で送らせていただきます。



レザー素材···本革



別なジャケットも出品しています。

サイズ感の参考になさってくださいね。

同時購入で一緒にお送りできるので購入前にコメントいただけた方は少しですがお値引きします♡ 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: FREE SIZE ブランド: ジルスチュアート

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ ☆レア☆richベルスリーブレザージャケット羊皮ブラック