『ON THE ROGER centre court US9サイズ【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月30日 16時 25分に出品され03月30日 16時 25分に終了予定です。即決価格は10,920円に設定されています。現在0件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。大阪府からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 頂き物ですが試着すらしないまま保管していましたので出品します。



カラーはWhite/Gumとなっております。

サイズはUS9 27cmです。



定価22,000円ほどなのでお買い得です。コメント無し購入OKです。早い者勝ち！



メインカラー···ホワイト 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>靴 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: 27cm ブランド: オン

カテゴリ ファッション

メンズ

靴 タグ ON

THE

ROGER

centre

court

US9サイズ