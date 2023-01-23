『振袖用袋帯 全通 黒地 金糸【お歳暮】』はヤフオクでから04月08日 19時 42分に出品され04月08日 19時 42分に終了予定です。即決価格は12,870円に設定されています。現在665件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。鳥取県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 振袖用袋帯 黒地 金糸 全通柄



全通柄で無地の部分がありません。

黒地に金が華やかな袋帯です。



長さ 約440cm

幅 約31cm



コンパクトに畳んで発送致します。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>着物・浴衣 商品の状態: 目立った傷や汚れなし

カテゴリ ファッション

レディース

着物・浴衣 タグ 振袖用袋帯 全通 黒地 金糸