『CDG リュック【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月16日 12時 37分に出品され04月16日 12時 37分に終了予定です。即決価格は7,800円に設定されています。現在96件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。徳島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 CDG

Comme des Garcons

黒色

サイズ 縦 約45cm / 横 約34cm / 幅 約17cm

バックパック

リュック

Dバック



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カテゴリ ファッション

メンズ

バッグ タグ CDG



リュック