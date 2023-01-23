『フリーシートジェルクッション ブラック 折りたたみ アウトドア 特大 GYM12【お歳暮】』はヤフオクでから03月31日 21時 23分に出品され03月31日 21時 23分に終了予定です。即決価格は9,620円に設定されています。現在863件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。滋賀県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 【新品】 GORORI フリーシート ジェルクッション 超特大 60×180cm アウトドア用 撥水クッション 三つ折り 折り畳み 敷くだけでいつどこでも快適な寝心地に！ アウトドア、インドアでも大活躍 Makuake掲載



ハニカム構造で体圧分散されており、フカフカのベッドのような寝心地を提供！



撥水加工のカバー＆止水ファスナーを使用することで事前に強いアウトドア用ベッドとしてご使用いただけます。



5cmの厚さが睡眠時の悩みを解決。

段差や砂利、木の枝の凹凸をしっかり解消！



ハニカム構造は通気性抜群なので、使用した後は手軽に水洗いも可能。いつでも清潔♪



車の中に常備しておけばアウトドア以外にも車中泊や災害時の緊急避難先でも活躍します。



表面は撥水加工でかつ、止水ファスナーを使用しているため、屋外でも気兼ねなく使用可能です。



ジェルクッションならではのクッション性

圧力を分散し、卵を置いても座っても割れないほどのクッション性！



長時間でも快適♪

多数の六角形が並んだハニカム構造は通気性もバツグン！

長時間座っても蒸れずに快適！

ハニカム構造とはハチの巣のように六角形を並べた構造をさします。



シャワーで簡単丸洗い

ハニカム構造は通気性抜群なので、使用した後は手軽に水洗いも可能。いつでも清潔！



撥水加工and止水ファスナー

表面は撥水加工でかつ、止水ファスナーをしよしているため、屋外でも気兼ねなく使用可能です。



■製品仕様

展開サイズ：180×60×5cm

収納サイズ：60×60×15cm

本体重量：13kg

外生地：ポリエステル

内部素材：TPE

カラー：ブラック 商品の情報 カテゴリー: アウトドア・釣り・旅行用品>>>アウトドア>>>アウトドア寝具 商品の状態: 新品、未使用

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