『専用 M664 ラメ糸 キラキラ 山 六通 正絹 袋帯 着物 極美品【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月28日 20時 02分に出品され03月28日 20時 02分に終了予定です。即決価格は8,580円に設定されています。現在915件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。京都府からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 1度使用で

シミ、キズなくとてもキレイな状態です。

自宅保管ですので、ご理解の上ご購入お願い致します。



【サイズ】約

長さ442㎝

幅 31㎝

多少の誤差はご了承下さい。



発送の際はコンパクトに畳んで発送致します。

帯の大きさによっては、ゆうゆうメルカリ便に変更する場合がございます。



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