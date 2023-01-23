『専用 M664 ラメ糸 キラキラ 山 六通 正絹 袋帯 着物 極美品【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月28日 20時 02分に出品され03月28日 20時 02分に終了予定です。即決価格は8,580円に設定されています。現在915件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。京都府からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
|カテゴリー:
|ファッション>>>レディース>>>着物・浴衣
|商品の状態:
|未使用に近い
アンティーク京袋帯 昼夜帯 小鳥・花瓶 正絹 No.4-00
¥ 7940
M844 ひなや工房 くむ・あむ・おる 伊豆蔵明彦 唐組 両面 正絹袋帯 極美品
¥ 14500
つけ帯 作り帯 二部式帯 簡単着付け
¥ 7020
【89】送料込み 黒留袖 15点まとめて バラ売り不可着物着用可能〜汚れあり
¥ 10140
有松絞り浴衣 乱菊 グリーン系 お値下げ
¥ 15750
卒業式お着物単品
¥ 7410
⚫︎mo-1123 袋帯 振袖用 長さ436 幅31 10-7
¥ 7644
美品紬 経緯絣に木版染 丈162 裄67
¥ 7722
名古屋帯 夏用 羅 花模様 着物 082 w d
¥ 19008
未着用 名古屋帯 手織り 抽象模様 流線 着物 103a d
¥ 15400
汕頭刺繍付下げ 虹王朝 堅牢草木染 紋無し 付下げ 訪問着 AK-3939
¥ 8190
博多織 くすみカラー スリーシーズン 八寸名古屋帯 松葉仕立て 正絹 Q596
¥ 11440
帯84 ●福永織物謹製 本場大島紬 京友禅 紅型 高級 正絹 両面全通 袋帯
¥ 13250
4k2621 袋帯 絹 金色 緑 ベージュ 銀色 柄物 和装 着物
¥ 9126
めい樣専用！
¥ 13650
☆正絹 辻ヶ花訪問着 辻ヶ花袋帯 セット☆金通し 美品
¥ 15594
訪問着フルセット（21） 4点セット 正絹 七五三 お宮参り 結婚式
¥ 10764
名古屋帯 夏物 柔らかい生地 染め正絹 帯 AO-1198
¥ 8658
落札価格8580円
915 入札履歴
終了
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