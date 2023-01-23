『凹凸感のある珍しいファブリック❗️ ロンシャン ナイロン ワンショルダー 軽量【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月20日 18時 35分に出品され03月20日 18時 35分に終了予定です。即決価格は8,736円に設定されています。現在697件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。千葉県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ■商品詳細



【ブランド】

#_ロンシャン

LONGCHAMP





【カラー】

ブラウン系





※モニター環境によって誤差がありますのでご了承下さい！



【サイズ】

縦 約 32cm

横 約 上32cm 下38cm

幅 約 7cm





【素材】

ナイロン





【付属品】

無し





【状態】



★比較的綺麗なusedです。

大きなキズ、汚れ無し。



角スレ :ほぼ無し

持ち手 :軽いスレ感。

内側 :大きなキズ、汚れ無し。







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■発送期間

ご購入から1、2日以内に発送させて頂きます。







■注意事項

・古物商免許が必要なブランドオークションから、

真贋鑑定済みの商品を購入し、販売しております。



・ほとんどが古着です。

神経質な方はご購入をお控え下さい。



・iPhoneでの撮影の為、お色の完全再現は難しいです。

多少の色合いの誤差はご容赦下さい。





C4

1024-8 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: ロンシャン

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ 凹凸感のある珍しいファブリック❗️

ロンシャン ナイロン ワンショルダー 軽量