『マイヤー NEW PAN 24CM ガラス蓋付き【コストコ お買い得】』はヤフオクでから04月18日 14時 31分に出品され04月18日 14時 31分に終了予定です。即決価格は7,410円に設定されています。現在936件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。宮崎県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 一昨日(2024117)に、イオンモールで買いましたが。一回使いまして、もっと大きなサイズが欲しくて、出品させて頂きます。定価は15400ですが，今値引きさせていただき，9800となっております。 商品の情報 カテゴリー: キッチン・日用品・その他>>>キッチン・食器>>>調理器具 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: マイヤー