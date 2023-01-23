『Nikon AF MICRO NIKKOR 60mm F2.8 美品【2024年最新】 』はヤフオクでから04月16日 05時 12分に出品され04月16日 05時 12分に終了予定です。即決価格は10,270円に設定されています。現在777件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 Nikon AF MICRO NIKKOR 60mm F2.8です。

シリアル No. 247064



購入以来 防湿庫で保管していましたが、機材整理のため出品いたします。

外観はスレや傷もなく、非常に綺麗な状態だと思います。

素人目ですが、撮影に影響するカビ・埃は無いと思われます。

使っていただける方にお譲りします。

購入時の箱に入れて送らせていただきます。



【付属品】

フィルター Nikon L1BC 62mm

純正フード Nikon HN-22

元箱



あくまでも中古品ですのでご理解いただける方のご購入をよろしくお願いいたします。 商品の情報 カテゴリー: テレビ・オーディオ・カメラ>>>カメラ>>>レンズ(単焦点) 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: ニコンFマウント ブランド: ニコン