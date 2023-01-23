『100% ワンハンドレット HYPERCRAFT TATIS サングラス【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月01日 09時 26分に出品され04月01日 09時 26分に終了予定です。即決価格は11,000円に設定されています。現在173件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。熊本県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 【ブランドとモデル】

HYPERCRAFTのTATISは、Fernando Tatis Jr.のシグネチャーフレームです。スタイリッシュなデザインが特徴で、ファッション性と機能性を兼ね備えています。



【レンズとカラー】

レンズはピンクとオレンジのグラデーションで、視界を明るく保ちながら、UVカット効果も期待できます。アウトドアやスポーツに最適です。



【付属品】

専用ケースとクロスが付属しており、持ち運びや保管に便利です。



- ブランド: HYPERCRAFT

- モデル名: TATIS

- 付属品: ケース、クロス

- レンズカラー: ピンク、オレンジ

- デザイン: シグネチャーフレーム



ご覧いただきありがとうございます。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>小物 商品の状態: 目立った傷や汚れなし

カテゴリ ファッション

メンズ

小物 タグ 100%

ワンハンドレット HYPERCRAFT

TATIS

サングラス