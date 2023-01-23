『【値引き可】ZEPPELIN ツェッペリン 7680M-1 腕時計 クォーツ【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月22日 05時 27分に出品され03月22日 05時 27分に終了予定です。即決価格は13,000円に設定されています。現在743件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。香川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ZEPPELIN(ツェッペリン)

1987年にドイツ・ミュンヘンで創業したウォッチブランド



型番：7680M-1

ムーブメント：クオーツ（電池式）

機能：カレンダー（日付）、クロノグラフ、12時間アラーム スモールセコンド、タキメーター ケース

材質：ステンレス 幅：42mm

防水性：5気圧防水（日常生活防水）

クリスタル：ミネラルガラス 厚さ：12mm

ストラップ 素材：ステンレス

付属品：ZEPPELIN専用BOX・取扱説明書 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>時計 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: ツェッペリン

カテゴリ ファッション

メンズ

時計 タグ 【値引き可】ZEPPELIN

ツェッペリン

7680M-1

腕時計

クォーツ