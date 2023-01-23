『レッドウイング 9160 ブラックスミス 26.5cm ブラック レザーブーツ【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月23日 01時 07分に出品され03月23日 01時 07分に終了予定です。即決価格は12,870円に設定されています。現在364件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。新潟県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ご覧いただきありがとうございます。



【商品】レッドウイング ワークブーツ 9160

【カラー】ブラック

【サイズ】

表記：US8 1/2 26.5cm

【素材】

・記載なし

【商品説明】

・ブラックスミス ワークブーツ ショート プレーントゥ ラウンドトゥ レディースOK ユニセックス

【コンデション】

・標準程度の着用感です。着用に伴う汚れ、皺が見受けられます。中古品をご理解の程宜しくお願い致します。



・元箱欠品です。こちらで別な箱を用意して発送いたします。



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※各種割引について、必ずご購入前にコメントいただきますようお願いいたします。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>靴 商品の状態: やや傷や汚れあり 商品のサイズ: 26.5cm ブランド: レッドウィング

カテゴリ ファッション

メンズ

靴 タグ レッドウイング

9160

ブラックスミス

26.5cm

ブラック

レザーブーツ