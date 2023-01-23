『TOMMY JEANS リバーシブルダウンジャケット ネイビー/グリーン【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月09日 03時 16分に出品され03月09日 03時 16分に終了予定です。即決価格は10,920円に設定されています。現在487件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山梨県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 【ブランド】

TOMMY JEANSのダウンジャケットは、スタイリッシュでありながら機能性も兼ね備えています。



【デザイン】

リバーシブルデザインで、ネイビーとグリーンの2色を楽しめます。ロゴ刺繍がアクセントになり、カジュアルなスタイルにぴったりです。



【素材】

高品質なダウン素材を使用しており、保温性が高く、寒い季節に最適です。



- ブランド: TOMMY JEANS

- 色: ネイビー/グリーン

- 素材: ダウンジャケット

- デザイン: リバーシブル

- 特徴: ロゴ刺繍

- 背面デザイン: シンプル



補足⚠️

表記はSサイズですが、海外製と言うこともあり、身長180cm体重72kgの私が着用できます。



何かわからないことがありましたらコメント宜しくお願いいたします。



ご覧いただきありがとうございました。



カラー···グリーン



素材(詰め物)···ダウン 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: S ブランド: トミージーンズ

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ TOMMY

JEANS

リバーシブルダウンジャケット

ネイビー/グリーン