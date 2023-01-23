『廃盤 朝倉未来着 TOMFORD トムフォード TF0672 01Jサングラス【お歳暮】』はヤフオクでから03月03日 16時 55分に出品され03月03日 16時 55分に終了予定です。即決価格は22,932円に設定されています。現在932件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。高知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 朝倉未来選手が愛用されているTOMFORD【トムフォード】のサングラスです。

かなり人気でプレミアがついています。



レンズはTOMFORD純正のレンズにロゴがあるブラックレンズです。



ロンハーマン取扱いの人気モデルです！

現在は生産終了しており、レアなサングラスとなります。



以上のことにご理解頂ける方のみのご購入でお願いします。



【ブランド】

TOM FORD /トムフォード



【商品名、品番】

TF672 01J



【カラー】

フレーム:ブラックにちかいベッコウ柄×ゴールド



/レンズ:ブラック



【購入先】

国内正規店購入



【付属品】写真に写っているものになります。

付属品；純正ケース、クロスです。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>小物 商品の状態: 未使用に近い ブランド: トムフォードアイウェア

カテゴリ ファッション

メンズ

小物 タグ 廃盤

朝倉未来着

TOMFORD

トムフォード

TF0672

01Jサングラス