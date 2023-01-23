『極上品 ルイヴィトン ポルトフォイユクレマンス アンプラント 長財布 C247【年末の贈り物】』はヤフオクでから04月29日 23時 59分に出品され04月29日 23時 59分に終了予定です。即決価格は17,250円に設定されています。現在700件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。兵庫県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細



上質なエンボス加工が施されたモノグラム・アンプラントレザーを使用。コンパクトながらも収納力抜群のアイテムです



・ブランド名：ルイ・ヴィトン

・商品名：ポルトフォイユ クレマンス

・色 ： ブラック（ノワール）

・柄 ： モノグラム（アンプラント）

・種 類： 長財布

・型番：M60171

・サイズ：約 縦9cm 横20cm 厚さ 2cm

・小銭入れ：2箇所

・カードポケット：4箇所

・他ポケット：3箇所

・付属品：なし

・シリアル：SP1116

・購入店：オークネット

・定価：約11万円



☆コンディション☆

・外側目立たないスレ等ありますが型崩れ少なくハリがあり綺麗な状態

・内側目立つ傷なくとても綺麗な状態です。

・ベタつき、剥がれはありません

・ファスナーの動きはとてもスムーズです

・金具部分細かなスレ等ありますがゴールドメッキピカピカです



☆注意事項☆

※ヴィンテージ品にご理解いただける方を対象に販売しております、神経質な方はご購入をお控えください。

※正規品しか出品しておりませんのでコピー品の疑いを心配される方はご購入をお控えください。

※説明文にない破損があった場合は返金対応致しますが、思っていた印象と違ったやヴィンテージ特有の匂い、粉拭きなど、説明見落としによる返品希望は対応致しかねます。



C247 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>小物 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: ルイヴィトン

カテゴリ ファッション

メンズ

小物 タグ 極上品

ルイヴィトン ポルトフォイユクレマンス アンプラント

長財布

C247