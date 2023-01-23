『新品未使用✳︎ マーガレットハウエル ワンショルダーバッグ 牛革 ブラウン MHL【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから04月17日 00時 10分に出品され04月17日 00時 10分に終了予定です。即決価格は11,000円に設定されています。現在172件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。滋賀県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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Margaret Howell / MHL / マーガレットハウエル

牛革ワンショルダーバッグ ブラウン

日本製 made in japan



◯サイズ

たて 21cm

よこ 25cm

マチ 13.5cm

ショルダー紐 70cm



◯商品説明

本革を使用した使いやすいショルダーバッグ✳︎

使いやすいシックなブラウンカラーで大きさもお出かけにはちょうどよく、使い勝手のいいバックです^^

タグ付き未使用品です♩



他にも可愛いお品物を出品しておりますので、ぜひご確認ください^^

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◯配送

簡易包装にて折りたたんで1〜2日程度で発送いたします。



【注意事項】

※こちらの商品は他サイトにも出品しておりますので、早い者勝ちとなります。交渉中でも先に購入された方が優先となりますので、お早めにどうぞ。



※ 一度人の手に渡った中古品ですので、ご理解いただける方のみご購入お願いします。精一杯検品しておりますが見落としがある可能性があることご了承ください。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 新品、未使用 ブランド: マーガレットハウエル

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ 新品未使用✳︎

マーガレットハウエル ワンショルダーバッグ 牛革 ブラウン MHL