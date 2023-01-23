『#C163 約11mm天然海水南洋黒蝶本真珠ネックレス k18【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月08日 11時 12分に出品され03月08日 11時 12分に終了予定です。即決価格は10,394円に設定されています。現在411件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。埼玉県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 巻が厚く 高輝度でとても美しい天然南洋黒蝶本真珠ネックレスです。



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真珠種類：天然南洋黒蝶海水真珠 近ラウンド

真珠サイズ：約幅11mm

真珠のキズ：少

金具素材：

ペンダントトップ：K18(au750刻印有り)

CZダイヤ

チェーン：シルバー925（刻印あり）

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簡易包装で配送致します。

天然由来の皺、サークル、エクボがありますが、天然素材の持ち味としてご理解ください。気になる方はご購入をお控えください。

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まとめ購入する場合、2点目から-100円ずつになります。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>アクセサリー 商品の状態: 新品、未使用

カテゴリ ファッション

レディース

アクセサリー タグ #C163

約11mm天然海水南洋黒蝶本真珠ネックレス k18