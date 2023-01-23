『【新品同様】SONY ワイヤレスイヤホン WF-1000XM3 送料込み【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月06日 04時 42分に出品され03月06日 04時 42分に終了予定です。即決価格は8,580円に設定されています。現在946件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。徳島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 動作確認のため、一度使用したのみですので新品同様です。

付属品は全て揃っております。









SONY WF-1000XM3(B)



HEADPHONE TYPE: IN EAR/MICRO

IN EAR有

NFC有

True Wireless: TRUE WIRELESS

WIRED: NO WIRED

WIRELESS

color: BLACK

コードレス種類: 増設HP

ドライバーユニット: ダイナミック

ノイズキャンセリング有

バンドタイプ種類: インナーイヤータイプ

ヘッドセット属性: 携帯電話

ヘッドホン種類: 密閉型HP

マイク有

伝送種類: Bluetooth

外音取り込み機能: マイク式

音声アシスタント機能有









接続タイプ···ワイヤレス



構造···密閉型 商品の情報 カテゴリー: テレビ・オーディオ・カメラ>>>オーディオ機器>>>ヘッドホン 商品の状態: 未使用に近い ブランド: ソニー