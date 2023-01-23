『New Balance 574 ベージュ スニーカー【コストコ お買い得】』はヤフオクでから04月22日 19時 28分に出品され04月22日 19時 28分に終了予定です。即決価格は7,799円に設定されています。現在579件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。佐賀県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 サイズが合わなかったので出品します。

室内で試着しました。





【デザイン】

このNew Balance 574は、シンプルでありながらスタイリッシュなデザインが特徴です。ベージュの色合いは、さまざまなコーディネートに合わせやすく、季節を問わず活躍します。



【快適性】

スエードとメッシュの素材を使用しており、通気性が良く、足に優しいフィット感を提供します。長時間の着用でも快適さを保ちます。



【用途】

カジュアルな日常使いや軽い運動にも適しており、幅広いシーンで活躍する一足です。



- ブランド: New Balance

- モデル: 574

- 色: ベージュ

- 素材: スエード/メッシュ



ご覧いただきありがとうございます。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>靴 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: 25cm ブランド: ニューバランス

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574

ベージュ

スニーカー