『【新品仕上げ済 】水野薫子 K18WG アメジスト ダイヤモンド リング 大粒【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月24日 06時 02分に出品され03月24日 06時 02分に終了予定です。即決価格は66,378円に設定されています。現在380件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。奈良県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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ジュエリーを中心に出品中です！

#シェアフェイコレクション



✿商品説明

✨ブランド：【水野薫子】

✨商品名 : リング 指輪

✨素材： Whitegold ホワイトゴールド K18WG(18金)

✨カラー： シルバー / パープル

✨主石 : アメジスト 直径約15.6mm

✨脇石 : ダイヤモンド 0.27ct

✨ダイヤ カット : ラウンドカット

✨サイズ : 約13号 / 幅約3.2-25.4mm

約H36.8×W25.4×D19.6(mm)

✨重量 : 約12.40g

✨付属品：なし

✨ランク: S (主石S〜SA / 脇石SA〜A)

✨特徴

・主石＝ 特大 大粒 ルース

・ボリュームのあるデザイン

・2月誕生石

・結婚記念日ジュエリー 17年目 紫水晶婚式式



✿状態

・新品仕上げ済ですが、本体の一箇所に取り切れなかったキズがございます。

・主石の一部にキズ、脇石の一部に少量の内包物が見られますが、肉眼では気にならない範囲かと思います。



✿主な購入先

・【真贋確認済】の商品しか取り扱っていない

古物市場主として主催資格を有する国内ブランド市場にて購入しております。

・私自身も鑑定を行い、二重チェックを徹底している確実な正規品ですのでご安心下さい。



✿ランク説明

S/未使用・未使用に近い(新品仕上げ済)

SA/未使用に近い

A/使用感の少ない綺麗な中古品

AB/やや使用感があるが綺麗な中古品

B/一般的な使用感のある中古品

BC/傷や汚れ等のダメージが多い中古品



石グレードはS〜Cの範囲で個人的な評価をしています。



✿ご注意点

・出来る限り実物に近い色や質感が伝わるように撮影することを心がけておりますが、写り方により色の見え方が実際の商品と異なる場合があります。

・画像に写りきらない微細なスレ傷等ある場合がございます。

・丁寧に梱包しお届けしますが破損等、万が一の際は評価前にご連絡ください。



✿オススメのファッション

レディース・婦人服・フォーマル・韓国ファッション・カジュアル・結婚式・ブライダル・パーティー 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>アクセサリー 商品の状態: 未使用に近い

カテゴリ ファッション

レディース

アクセサリー タグ 【新品仕上げ済

】水野薫子

K18WG

アメジスト

ダイヤモンド

リング

大粒