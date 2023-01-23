『RB4259F-601/2-53 Ray-Ban サングラス ライトグリーン【2024年最新】 』はヤフオクでから03月13日 19時 58分に出品され03月13日 19時 58分に終了予定です。即決価格は9,360円に設定されています。現在207件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。佐賀県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 即購入OKです。



正規店で購入しました。

未使用ですが中身確認の為

未開封ではないです。



ケースはいくつか余りがありますので

ブラックかブラウンで

ご希望がありましたら

購入後コメントください。



【ブランドの信頼性】

Ray-Banは、サングラスの代名詞とも言えるブランドで、品質とデザインにおいて高い評価を得ています。信頼できるブランドの製品を手に入れることで、安心して使用できます。



【付属品の充実】

専用ケースやクリーニングクロスが付属しており、持ち運びやお手入れも簡単です。説明書も含まれているため、初めての方でも安心して使用できます。



【品番】RB4259F-6012

【フレームカラー】ブラック

【レンズカラー】ライトグリーン

【可視光線透過率】49.0%

【紫外線透過率】1.0%未満

【サイズ】横幅146mm / 縦幅49mm



■内容物

・サングラス本体

・純正メガネ拭き

・純正ケース（黒 or 茶からお選び下さい）

・保証書

・製造関連書類

・取扱説明書

・タグ

・外箱



ご覧いただきありがとうございます。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>小物 商品の状態: 新品、未使用 ブランド: レイバン

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小物 タグ RB4259F-601/2-53

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